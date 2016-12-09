Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала прекратить боевые действия в Сирии. Соответствующая резолюция была принята на внеочередном заседание большинством голосов, передает РИА Новости.

За документ проголосовали 122 члена Генассамблеи, против — 13, в том числе Россия, Белоруссия, Иран и Сирия, еще 36 воздержались. Инициатором проведения заседания и автором проекта резолюции была Канада.

Резолюция «требует немедленного и полного прекращения всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты», а также «незамедлительного прекращения всех осад в Сирии, в том числе в Алеппо».

Ранее в пятницу стало известно, что сирийская армия освободила 93% территории Алеппо.

Ранее в пятницу российский Центр примирения в Сирии сообщил, что подконтрольные боевикам кварталы восточного Алеппо покинули 8,5 тысяч мирных жителей, в том числе 2934 ребенка.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о временной остановке боевых действий в восточном Алеппо для вывода мирного населения из города. Кроме того, министр отметил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече военных экспертов и дипломатов 10 декабря в Женеве для завершения работы над документом по выводу боевиков из Восточного Алеппо.