Евросоюз намерен продлить на шесть месяцев экономические санкции в отношении России после 15 декабря, Об этом сообщает Reuters со ссылкой на со ссылкой на дипломатические источники

По словам собеседников агентства, в ходе декабрьского саммита в Брюсселе Париж и Берлин кратко проинформируют лидеров европейских стран о ситуации на востоке Украины.

Как утверждают источники, санкции, которые истекают в конце января, будут «без сомнения» продлены. Формальная процедура по продлению ограничений должна завершиться 20 декабря.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что в понедельник главы МИД стран-участниц Евросоюза не будут обсуждать судьбу экономических санкций против России, срок которых истекает в конце января. Он добавил, что ведется подготовительная работа.

Отмена санкций Евросоюза, введенных в отношении России, традиционно увязывается с выполнением Москвой минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведении конституционной реформы на Украине.

В конце ноября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро перед началом переговоров «нормандской четверки» заявил, что отмена антироссийских санкций является контрпродуктивным шагом, так как ослабит усилия по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, отказ от выполнения минских соглашений стал бы стратегической ошибкой.