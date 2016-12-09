В городе Алексине Тульской области обнаружено большое количество убитых собак, в том числе щенков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областной управление МВД.

«Трупы животных были обнаружены около мусорных контейнеров. В межмуниципальном отделе МВД «Алексинский» в настоящее время проводится проверка по данному происшествию, устанавливаются обстоятельства и причины гибели животных», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

Отмечается, что первоначально в социальных сетях появилась информация о том, что ночью в Алексине были расстреляны две взрослые собаки и шесть щенков, которых позже обнаружили волонтеры.

«Сегодня ночью во втором микрорайоне были расстреляны 8 щенков.

Утром их обнаружили волонтеры. Вызывали милицию, было написано заявление, трупы щенков мы отвезли на экспертизу, огнестрельные ранения», — говорилось в сообщении.

В конце ноября президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие закона о бездомных животных.

«Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения, давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными», — сказал он.

По словам президента, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс.

Напомним, в октябре в интернете появилась запись о двух студентках из Хабаровска, которые якобы издеваются над бездомными животными и убивают их. Пользователи опубликовали фотографии истязаний животных и призвали к «самосуду» над девушками.

Позднее Хабаровский суд арестовал двух 17-летних девушек по обвинению в жестоком обращении с животными.