Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 7 февраля 2017 года задержанного ранее начальника отдела ГУСБ МВД Юрия Тимченко, подозреваемого в вымогательстве взятки в 100 млн рублей у представителя компании «Деловые линии», сообщают информагентства.

Кроме этого, суд арестовал также на два месяца (до 7 февраля следующего года) предполагаемых посредников полковника Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, передает ТАСС.

По материалам ФСБ в отношении полковника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и в отношении двух других фигурантов дела — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В суде Тимченко не признал вину, сообщает Интерфакс.

Начальника отдела ГУСБ МВД Юрия Тимченко задержали в Санкт-Петербурге в ночь на 9 декабря.

По версии следствия, он вымогал взятку в размере 100 млн рублей у руководства компании «Деловые линии» за освобождение ее имущества, арестованного по делу об уклонении налогов и прекращение уголовного преследования ее руководства.

В связи с задержанием Тимченко заместитель начальника ГУСБ МВД России Антон Ромейко-Гурко и глава подразделения ГУСБ Владимир Цветков подали в отставку.

Сообщалось, что вслед за этим последуют структурные изменения Главного управления собственной безопасности с ликвидацией региональных управлений.

Подразделение, которое возглавляет Тимченко, было единственным, которое сохранили при упразднении в 2014 году окружных полицейских управлений.