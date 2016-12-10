Мужская сборная России завоевала золото Чемпионата мира (ЧМ) по плаванию в эстафете 4 на 50 метров кролем, сообщает «Чемпионат.com».

Российская команда показала результат в 1 минуту 24,32 секунды. В состав команды вошли Алексей Брянский, Никита Лобинцев, Александр Попков и Владимир Морозов.

Второе место с результатом 1 минута 24,51 секунды заняла сборная США. За американскую команду выступали Пол Пауэрс, Блэйк Пирони, Майкл Чедвик и Том Шилдс.

Всего в четвертый день ЧМ сборная России завоевала две золотые и две серебряные награды. Как отмечает ТАСС, российские пловцы впервые в истории смогли завоевать 11 наград на одном первенстве мира в бассейне длиной 25 м.

В первый день ЧМ мужская сборная в том же составе выиграла золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Тогда же россиянин Александр Красных получил серебро на дистанции в 400 метров вольным стилем.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится в 13-й раз. Соревнования проходят в Виндзоре (Канада). За 46 комплектов наград борются более 900 спортсменов из 160 стран.

В настоящий момент российская сборная занимает второе место в общекомандном зачете, лидирует команда США. ЧМ завершится 11 декабря.