Военно-воздушные силы США убили в Сирии одного из лидеров «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Бубакера аль-Хакима, которого подозревают в подготовке нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона, передает ТАСС.

По словам представителя военного ведомства США, Бубакера аль-Хакима убили «в Ракке в результате авиаудара». По данным The Telegraph, это произошло еще 26 ноября.

Представитель Пентагона рассказал, что 33-летний аль-Хаким, француз с тунисскими корнями, занимался планированием и подготовкой терактов ИГ, а также руководил братьями Куаши, стрелявших в карикатуристов 7 января 2015 года.

Исламисты Шериф и Саид Куаши напали на редакцию после того, как в журнале были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда.

В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них — журналисты. Еще 11 человек получили ранения. Спустя два дня, 9 февраля, братьев Куаши убили.

Бубакер аль-Хаким считался одним из наиболее радикальных молодых экстремистов из района Парижа, в которую вошли братья Саид и Шариф Куаши.