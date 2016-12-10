За последнюю неделю, с 1 по 7 декабря, вложения иностранных инвесторов в российскую экономику составили 261 млн долларов. Этот показатель впервые превысил уровень мая 2013 года, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные BofA Merrill Lynch и Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Всего за четыре последние недели иностранные вложения в экономику России превысили 700 млн долларов.

На привлекательность рублевых активов повлиял рост цен на нефть, успешная приватизация «Роснефти», а также «надежда на улучшение отношений» между США и Россией после инаугурации Дональда Трампа, отмечает издание.

В итоге российский фондовый рынок оказался в исключительном положении среди стран БРИК, которые все без исключения теряли инвесторов, сообщает «Ъ».