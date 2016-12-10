Гран-при фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» получил фильм «Освобождение: инструкция по применению» Александра Кузнецова, сообщается на сайте фестиваля. Награждение победителей прошло 9 декабря в Москве.

Фильм Кузнецова — это наблюдение за жизнью психоневрологического интерната в сибирской провинции. История двух подруг, пытающихся отстоять права на семью, на работу, на жизнь, наконец, на свободу.

Лучшим полнометражным фильмом признана картина «Убеждения» Татьяны Чистяковой. Специальный приз получил фильм «Кредит на убийство» израильского режиссера Влади Антоневича.

Диплом со специальным упоминанием жюри получил фильм «Павленский. Голая жизнь» Дарьи Хреновой. В программе «АртдокСеть» победил фильм «Серый» Бориса Уткина.

Кроме того, были объявлены победители национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Лучшим неигровым фильмом 2016 года стала картина «Кольца мира» Сергея Мирошниченко.

Лучшим неигровым телевизионным фильмом признана картина «Сердце. 40 лет спустя» Евгения Голынкина. Лучший авторский неигровой арт-фильм — «Аустерлиц» Сергея Лозницы.

Лучшим научно-популярным, просветительским фильмом (им. Льва Николаева) стал «Ян Карский. Праведник Мира», режиссера Славомира Грюнберга.

Лучшим оператором по итогам последних трех лет был признан Юрий Ермолин. Он участвовал в съемках картин «Конкурс. Пианисты» (2016), «Слово на ладони» (2015), «Кольца мира» (2015), «Дух в движении» (2015), «Философия мягкого пути» (2014).

Премия «Лавровая ветвь за вклад в кинолетопись» получил режиссер-документалист Алексей Погребной. Лучшим дебютом в кино и на телевидении назвали дилогию Андрея Ананина «Американская мечта» и «Дым отечества».

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Фестиваль «Артдокфест» учрежден в 2007 году Союзом кинематографистов и дирекцией «Лавровой ветви» (присуждается с 2000 года). В 2016 году он впервые прошел в трех городах — в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Некоторые фильмы конкурсной программы были показаны в Риге.