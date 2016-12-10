В одном из крупных торговых центров Красноярска появилась домовая церковь. Это первый в России случай, когда храм обустроили внутри торгового комплекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу местной епархии.

Храм-часовня во имя святого Феодора Томского расположилась в отдельном помещении на четвертом этаже торгового центра.

Церковь, пишет агентство, появилась по просьбе руководства торгового центра. Весной 2016 года оно обратилось с просьбой о духовном окормлении сотрудников охраны и посетителей к настоятелю Феодоровского и Кирилло-Мефодиевского храма поселка Элита протоиерею Георгию Козгову.

Тот пошел на встречу. Для священника выделили небольшую комнату, где он регулярно проводил духовные беседы и совершал исповедь и причастие. Когда стало ясно, что комната не вмещает всех желающих, руководство ТЦ выделило более просторное помещение.

«Здесь люди нуждаются в духовном окормлении. Ведь там, где торговля, всегда много негатива. А теперь есть место, где каждый может духовно очиститься. Всем, кто на службы приходил, очень понравилось», — считает священник.

В торговом центре работает система оповещения о богослужениях. Планируется, что в будущем храм будет доступен для посещения в любой день и в любое время.