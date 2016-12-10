Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что Россия вмешалась в ход президентских выборов 2016 года, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Об этом говорится в секретном докладе управления, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, авторы доклада выявили ряд лиц, связанных с российским правительством, которые снабжали сайт WikiLeaks тысячами украденных электронных писем из штаба Демократической партии США, в том числе — Хиллари Клинтон.

Вместе с тем авторы документы заявляют, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля. По их информации, передававшие Wikileaks письма люди были в «шаге от правительстве».

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на это сообщение.

«Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака, — ред.) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории (США). Настало время двигаться дальше и “снова сделать Америку великой”», — говорится в заявлении штаба.

Ранее члены палаты представителей Элайя Каммингс и Эрик Суолуэл внесли в Конгресс законопроект о создании независимой комиссии для расследования роли российского правительства в кибератаках, происходивших во время предвыборной кампании в США.

В комиссию предлагается включить 12 человек — представителей как Демократической, так и Республиканской партии. Свои выводы и рекомендации комиссия должна представить не позднее полутора лет с момента создания.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Российские власти отрицают причастность ко взломам.