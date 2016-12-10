Погибших при обстреле российского госпиталя в Алеппо военных медсестер Надежду Дураченко и Галину Михайлову посмертно наградили орденами Мужества, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев, передает Интерфакс

По его словам, Дураченко и Михайлова были награждены посмертно указом президента России «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Государственные награды вручили родственникам погибших.

«Погибших Надежду Дураченко и Галину Михайлову похоронили на центральном городском кладбище Биробиджана с отданием воинских почестей», в свою очередь сообщили в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова были военными медсестрами биробиджанского военного госпиталя. Они входили в состав бригады мобильного госпиталя, развернутого в сирийском городе Алеппо.

5 декабря они погибли в результате обстрела медгородка боевиками. Кроме этого, пострадали два других медика, пациенты и журналист Russia Today.

Минобороны наложило ответственность за трагедию на боевиков сирийской оппозиции и их «покровителей» из США, Великобритании и Франции.