В Болгарии четыре человека погибли из-за схода грузового поезда с рельс
В населенном пункте Хитрино Шуменской области Болгарии сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший 26 цистерн с пропан-бутаном. В результате взрыва нескольких цистерн погибли четыре человека, пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает телеканал bTV.
Кметът на #Хитрино: Тук е абсолютен апокалипсис - https://t.co/LMU4aFy7p9#влак #Инциденти #Хитрино pic.twitter.com/OULCfxZIbg— Novinite.EU (@NoviniteEU) December 10, 2016
По словам главного комиссара пожарной охраны страны Николая Николова, «ситуация очень сложная, спасатели на месте инцидента извлекли из-под завалов 12 человек, в районе разрушено более 20 зданий»
«Пожар локализован, но расчистка завалов только начинается», — добавил он.
В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают пожарные и медики. Продолжается эвакуация жителей, территория оцеплена. На место крушения поезда выехал премьер-министр страны Бойко Борисов.