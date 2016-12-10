В населенном пункте Хитрино Шуменской области Болгарии сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший 26 цистерн с пропан-бутаном. В результате взрыва нескольких цистерн погибли четыре человека, пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает телеканал bTV.

По словам главного комиссара пожарной охраны страны Николая Николова, «ситуация очень сложная, спасатели на месте инцидента извлекли из-под завалов 12 человек, в районе разрушено более 20 зданий»

«Пожар локализован, но расчистка завалов только начинается», — добавил он.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают пожарные и медики. Продолжается эвакуация жителей, территория оцеплена. На место крушения поезда выехал премьер-министр страны Бойко Борисов.