В Калужской области арестовали главу уголовного розыска регионального МВД, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным РИА Новости, арестованным является полковник полиции Дмитрий Елистратов.

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, глава угрозыска за денежное вознаграждение покровительствовал незаконной деятельности жителя Калуги.

«Противоправная деятельность подозреваемого выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ», — сообщили в пресс-службе СК.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что преступление было выявлено «оперативным путем при участии сотрудников подразделения собственной безопасности».

По месту жительства и работы полицейского провели обыски, назначена служебная проверка.