За последние сутки из сирийского города Алеппо вывели 17 971 мирного жителя, в том числе 7 542 ребенка. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон, передает Интерфакс.

Кроме этого, сложили оружие и вышли в западную часть города 28 боевиков. В соответствии с принятым решением президента Сирии они были амнистированы.

Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.

За сутки они разминировали территорию общей площадью восемь гектаров. От взрывоопасных предметов было очищено 24 здания и 4,5 км автодорог.

Напомним, 9 декабря Центр примирения сообщил о выходе около 8,5 тыс. мирных жителей из Алеппо.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил о прекращении сирийскими правительственными войсками боевых действий в Алеппо для вывода мирного населения из города.