Из Алеппо вывели почти 18 тысяч мирных жителей
За последние сутки из сирийского города Алеппо вывели 17 971 мирного жителя, в том числе 7 542 ребенка. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон, передает Интерфакс.
Кроме этого, сложили оружие и вышли в западную часть города 28 боевиков. В соответствии с принятым решением президента Сирии они были амнистированы.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
За сутки они разминировали территорию общей площадью восемь гектаров. От взрывоопасных предметов было очищено 24 здания и 4,5 км автодорог.
Напомним, 9 декабря Центр примирения сообщил о выходе около 8,5 тыс. мирных жителей из Алеппо.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил о прекращении сирийскими правительственными войсками боевых действий в Алеппо для вывода мирного населения из города.