Пентагон намерен увеличить общую численность американской группировки в Сирии до 500 человек. В ближайшее время военное ведомство США планирует отправить 200 военных, в том числе инструкторов, советников и саперов. Об этом сообщил министр обороны США Эштон Картер в ходе пресс-конференции в столице Бахрейна Магаме, передает РИА Новости.

Дополнительные силы нужны, «чтобы помочь местным силам вытеснить ИГ («Исламское государство», запрещенную в России террористическую организацию, — ред.) из Ракки», уточнил в своем твиттере официальный представитель Пентагона Питер Кук.

Картер, сообщает РБК, раскритиковал действия России в Сирии, заявив, что Москва своей поддержкой правительства Башара Асада «лишь разожгла гражданскую войну и продлила страдания сирийского народа».

США проводит операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Как отмечает РИА Новости, американские власти проводят ее без официального разрешения сирийского правительства, в то время как Россия действует по просьбе Дамаска.

Ракка считается неофициальной «столицей» боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город захватили в 2013 году.