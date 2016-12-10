Более 15 тысяч человек остались без отопления в Керчи из-за прорыва теплотрассы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«В результате порыва теплотрассы без отопления в городе Керчь находится 15 672 человек и десять социально-значимых объектов (восемь из которых без круглосуточного пребывания людей)», — говорится в сообщении.

На месте ЧП ведутся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействовано десять человек, три единицы техники и оперативная группа пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Крыма.

О времени окончания ремонтных работ не сообщается.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ранее стало известно, что после наступления холодов в Крыму из-за нехватки местного газа пришлось частично перевести на мазут ТЭЦ, снабжающие теплом Симферополь и Керчь.

Как долго продлится работа на резервном топливе, «пока точно неизвестно».