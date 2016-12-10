Российские информационные ресурсы неоднократно ставят под сомнение суверенитет Беларуси, их публикации содержат оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры. Такое заявление сделала министр информации Белоруссии Лилия Ананич, сообщает белорусское госагентство «БелТА».

«Анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа», — сказала Ананич.

По мнению министра, на информресурсах «Regnum, Lenta.ru, Eurasia Daily и других» «неоднократно имели место факты публикации подобных материалов».

При этом, добавила министр, «постоянно муссируются тезисы о якобы “уходе Белоруссии на Запад”, “антироссийской политике белорусской власти» и так далее”».

Министр высказала мнение, что «заказчики и авторы таких статей пытаются посеять рознь между нашими странами и народами» и призвала власти России и Белоруссии «совместно противостоять деструктивному влиянию, а не поддаваться на информационные провокации».

«Безусловно, это не позиция российского руководства, а тех деструктивных сил и кругов, которые пытаются вбить клин в наши глубокие дружеские отношения, в процесс строительства Союзного государства», — подчеркнула Ананич.

Она сообщила, что 1 ноября этого года возглавляемое ею министерство обратилось в министерство связи и массовых коммуникаций России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по фактам таких публикаций.

Следственный комитет Белоруссии, передает Интерфакс, расследует уголовные дела, возбужденные по статье «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» в отношении авторов Regnum, Lenta.ru, Eurasia Daily — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

По данным агентства, все трое задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.