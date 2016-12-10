Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина заявила, что «глубоко возмущена» словами режиссера Никиты Михалкова о том, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно и предоставляет необъективную оценку истории России. Ее заявление опубликовано на сайте центра.

«Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к “Ельцин Центру,” ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в “Ельцин Центре”! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!», — заявила вдова.

Наина Ельцина подчеркнула, что не вступает «в публичную полемику с людьми, которые позволяют себе откровенно подтасовывать факты», «но на этот раз речь идёт не о моих родных, а о большой команде людей».

«Они по крупицам собирали архив первого президента России, создавали экспозицию музея его имени, сделали и делают все возможное, чтобы новые поколения могли познакомиться с документами, позволяющими объективно оценить реформы 90-х. Я видела этот музей, прошла по нему не один раз и могу сказать: там нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок — только документы, только факты, только свидетельства очевидцев», — отметила Ельцина.

Она также напомнила, что работа по созданию «Ельцин Центра» велась «под непосредственным руководством попечительского совета, который на протяжении этих лет возглавляли главы президентской администрации – Сергей Нарышкин, Сергей Иванов, сейчас его возглавляет Антон Вайно».

«Я помню, как Никита Михалков был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в строительство новой России. Если честно, то мне очень горько писать эти слова. Я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал», — добавила Наина Ельцина.

Напомним, 9 декабря, режиссер Никита Михалков выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно. Кроме этого, в Центре, по мнению режиссера, «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».

Руководство «Ельцин Центра» сравнило выступление режиссера с прозвучавшей на заседании правления Союза писателей СССР в 1958 году фразой: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». На заседании рассмотривали дело писателя Бориса Пастернака, которого обвиняли в публикации за границей «антисоветского» романа «Доктор Живаго».