Россия готова сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, заявил глава Минэнерго России Александр Новак на встрече с журналистами в Вене.

«Мы свои обязательства объявили и мы будем говорить о наших цифрах, о которых мы заявляли ранее», — сказал он (цитата по ТАСС).

Новак также отметил, что не видит рисков срыва договоренностей организации.

Кроме этого, о своем намерении сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки заявила и Мексика.

В Вене в субботу, 10 декабря, страны – члены ОПЕК проводят в Вене переговоры с Россией и другими нерезидентами картеля об их присоединении к соглашению о сокращении добычи энергосырья.

Во встрече примут участие 10–11 не входящих в картель государств. Накануне российский министр заявил, что ожидает подписания соглашения по итогам встречи.