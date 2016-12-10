Причиной падения грузового корабля «Прогресс МС-04» сталао нештатное отделение третьей ступени ракеты-носителя, передает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

Двигатель третьей ступени не отключился, как должен был, а продолжил работу. В результате произошло столкновние: ступень ударилась о корабль и критически повредила двигательную установку.

1 декабря с космодрома Байконур был запущен грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» в связке с ракетой-носителем «Союз-У». Через шесть минут с кораблем была потеряна связь. Корабль начал разрушаться, большинство обломков «Прогресса» сгорели в атмосфере, остальные упали на территорию республики Тыва.

7 декабря Центр управления полетами (ЦУП) опубликовал сообщение о причинах аварии «Прогресса». Ведомство также сообщило, что корабль не вышел на орбиту из-за аварийного отключения двигателей третьей ступени ракеты-носителя «Союз». Позже в ЦУП опровергли эту информацию, заявив, что данное сообщение было опубликовано из-за технической ошибки.