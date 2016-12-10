Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Абрамова, передает агентство «Москва».

Суд отправил Абрамова в СИЗО до 21 января 2017 года. Оперативника подозревают в превышении должностных полномочий. Свою вину он не признает.

Об аресте ходатайствовал представитель следствия. На заседании он заявил, что подозреваемый может скрыться от следствия или продолжит заниматься преступной деятельностью.

Абрамов в суде отметил, что ему инкриминируют преступление, которое было совершено три года назад: «я мог давным-давно скрыться, я являюсь сотрудником полиции и не собираюсь скрываться».

Кроме того, суд поместил под стражу до 21 января агента-«провокатора» Абрамова Вадима Алферова. Его подозревают в пособничестве преступлению. Он дал признательные показания в ходе допроса.

Ранее в декабре стало известно о задержании сотрудников ГУЭБиПК Александра Соболя и Сергея Абрамова, а также их агента Вадима Алферова, которое было связано с делом экс-директора группы «Земляне» Сергея Черенкова, осужденного по обвинению в попытке продажи должности в высшем совете «Единой России» за 60 млн рублей.

По версии следствия, в сентябре 2013 года в ресторане на Новом Арбате подозреваемые спровоцировали Черенкова и его его помощника Сергея Похилюка на мошенничество. Алферов, представившийся представителем компании Qiwi, передал 5 млн рублей для получения места в совете «Единой России». После этого в отношении Черенкова и Похилюка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.