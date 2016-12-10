Россия и другие страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (OPEC) договорилась о снижении суточного уровня добычи нефти, передает Bloomberg со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Страны, не входящие в нефтяной картель, договорились сократить добычу нефти более чем на 600 тысяч баррелей в сутки.

Решение принято на совместном совещании ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Всего на встречу в Вену, помимо России, ОПЕК пригласила 13 стран.

Глава министерства энергетики Александр Новак ранее уже говорил, что будет утвержден график участия российский нефтяных компаний в сокращении добычи.

А 30 ноября сами страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (до 32,5 млн баррелей) с 1 января 2017 года.

Теперь договоренность подтверждается, поскольку ее условием были встречные действия со стороны не входящих в ОПЕК стран-экспортеров.

Россия должна сократить свою добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.