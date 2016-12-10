Глава Госдепартамента США Джон Керри по итогам встречи «группы друзей Сирии» в Париже обвиненил сирийские власти в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, передает Интерфакс.

«Наносимые без разбора бомбардировки, предпринимаемые сирийскими властями, идут вразрез с международным правом и во многих случаях являют собой преступления против человечности и военные преступления. Они должны быть прекращены», — сказал госсекретарь.

Керри также подтвердил, что основной целью коалиции является введение режима прекращения огня, «необходимого для гуманитарного содействия».

Керри также выразил надежду, что переговоры американских и российских экспертов по ситуации в Алеппо в Женеве пройдут успешно и призвал российские и сирийские власти, которые, по его словам, «находятся в доминантной позиции», «проявить немного достинства».

Керри также призвал сирийскую вооруженную оппозицию в Алеппо сделать первый шаг для установления мира. В то же время он отметил, что урегулирование ситуации в городе не приведет к разрешению сирийского конфликта, поскольку это невозможно решить вооруженным образом.

В субботу в МИД Франции прошла встреча, в которой помимо главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Марка Эйро, принимали участие его коллеги из Германии, США, Катара, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии и Иордании. Также на встрече присутствовали глава европейской дипломатии Федерика Могерини, глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Рияда Хиджаба и главы местного совета Алеппо Бриты Хаги Хасана.

Ранее в субботу сообщалось, что из Алеппо, где продолжаются бои боевиков и сирийских войск, вывели около 18 тысяч мирных жителей.