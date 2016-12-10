Иракская армия не подтверждает сообщения об ошибочном авиаударе военно-воздушных сил США по иракским военнослужащим, в результате которого погибли по меньшей мере 90 военных.

«Нет никаких указаний, что коалиция допускала какую-либо ошибку в рамках операции в провинции Найнава», — цитирует заявление РИА Новости.

В сообщении отмечается, что коалиция оказала «большую поддержку операциям» и продолжает ее оказывать.

В субботу, 10 декабря, ливанская газета «Аль-Мустакбаль» сообщила, что в декабре авиация США по ошибке нанесла два авиаудара по иракским военным. В результате погибли по меньшей мере 90 военнослужащих погибли, еще более 100 получили ранения.

Официального подтверждения факта инцидента не было. Несмотря на это, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о гибели военных.

«Интересно, что по этому поводу написали немецкие Welt или Bild? Вчера Welt опубликовала эссе главного редактора Bild на сирийскую тему, в котором он назвал Лаврова «военным преступником», — написала Захарова в своем фейсбуке.

С 17 октября в Ираке продолжается операция по освобождению Мосула от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). В ней участвуют иракские военные, курдские ополченцы, а также авиация международной коалиции во главе с США.

Мосул — второй по величине город Ирака. С лета 2014 года находится под контролем ИГ и является их иракским оплотом.