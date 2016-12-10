Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) из своего состава, сообщает пресс-служба USADA.

По мнению Тайгарта, представителей России надо исключить за «создание государственной системы применения допинга». Глава агентства указал на вторую часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой было показано, что олимпийское движение стало коррумпированным.

Российская сторона должна «признать истинность этого доклада и установленных доказательств», поэтому Россию нельзя включать обратно в МОК до тех пор, пока власти страны не реформирует свою антидопинговую систему, считает глава USADA.

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Накануне была представлена вторая часть отчета Ричарда Макларена, которая вскрыла новые факты применения запрещенных препаратов. Речь в докладе идет о существовавшей в России на протяжении нескольких лет под контролем государства «системе поощрения допинга». Согласно информации в докладе, около тысячи российских спортсменов были задействованы в этой программе.

Министерство спорта России отрицает наличие каких-либо программ сокрытия применения допинга. Кремль и МОК пообещали проверить данные, содержащиеся в докладе.