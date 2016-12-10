Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в диссертации министра культуры Владимира Мединского нет плагиата. «Я могу сказать так, что плагиата в этой работе нет, в плагиате его никто не упрекает», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Васильева также сказала, что «снимает шляпу» перед Мединским за решение защитить свою научную работу публично на диссертационном совете по истории в МГУ.

«Пускай он защищает свое право. У него есть прекрасные отзывы, он выходит на открытый разговор. Я снимаю шляпу и считаю, что он правильно поступает», — цитирует Васильеву ТАСС.

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По мнению министра, претензии к Мединскому могу иметь под собой политический контекст и поэтому их якобы нельзя считать основанием для переоценки научности работы. «Я считаю, что в оценке научной деятельности политические, экономические или социальные вещи играть не должны. Должна быть научная экспертиза в правовом поле», — утверждает Васильева.

В октябре диссертационный совет Уральского федерального университета должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

8 декабря Мединский объявил, что намерен присутствовать при рассмотрении вопроса о научной ценности его докторской диссертации, поскольку ему «стесняться нечего и есть что сказать».