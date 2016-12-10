Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) вернулись в Пальмиру, освобожденную весной 2016 года, передает «Би-би-си» со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, базирующуюся в Лондоне.

По данным правозащитников, боевики заняли северо-западную часть Пальмиры. Бои с армейскими подразделениями идут также в центре города, рассказал представитель организации Рами Абдель Рахман.

Наступление бойцов ИГ началось ранее в декабре. Местные активисты сообщали, что боевики атаковали сирийских военных одновременно с севера и юга. Они захватили несколько армейских контрольно-пропускных пунктов и поселков.

Пальмира была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы. Через месяц в городе выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В выступлении также принял участие виолончелист и близкий друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.