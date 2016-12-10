Очередной российский военный корабль вошел Средиземное море. Большой десантный корабль (БДК) Балтийского флота «Королев» направился в Сирию с грузом на борту, передает Интерфакс со ссылкйо на турецкие сайты. В интернете опубликованы фотографии прохождения корабля через пролив Босфор в Стамбуле.

По данным СМИ корабль вышел из Новороссийска. Он направляется в сирийский порт Тартус, где базируется пункт материально-технического обеспечения военно-морских сил России в Средиземном море. Судя по осадке корабля, «Королев» идет сильно нагруженным, отмечают СМИ.

Накануне в Средиземное море по пути в Сирию через черноморские проливы также проследовал БДК Черноморского флота «Николай Фильченков». Кроме того, из пятого за год похода в Сирию в Черное море вернулся БДК Балтийского флота «Александр Шабалин». В то же время в начале декабря в Средиземное море вошли два корабля ВМС США, которые будут поддерживать безопасность союзников в регионе.

«Королев» уже не первый раз идет в Сирию. В декабре 2015 года корабль также пересек Босфор, направляясь в Тартус.

Российские корабли, как отмечает иностранная пресса, участвуют в операции по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии.