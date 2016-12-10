У стадиона в Стамбуле произошел взрыв
Рядом со стадионом Бешикташ в Стамбуле произошел взрыв, передает «Би-би-си». По информации Associated Press, слышно было как минимум два взрыва.
Среди пострадавших — сотрудники полиции. Есть ли жертвы, пока не сообщается.
На место происшествия вызвана полиция. На фотографиях видно, что над стадионом идет дым. Полиция оцепила территорию взрыва.
2 explosions near Taksim, next to @VodafoneArena shook our windows. pic.twitter.com/Y8eraeelAe— alper böler (@alperboler) December 10, 2016
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек. Взрыв произошел снаружи стадиона.
Bakın bu GTA ya da başka bir oyundan ekran görüntüsü değil.. İstanbul'un göbeği Beşiktaş pic.twitter.com/DpOqLdaGIW— Zalımın 50 Tonu (@zalimin50tonu) December 10, 2016
Глава МВД сообщил, что сдетонировала начиненная взрывчаткой машина. По данным CNN Turk, целью атаки была полицейская машина, припаркованная рядом с ареной. NTV уточняет, что речь идет об автобусе для полицейских отрядов особого назначения.
Взрыв произошел после игры команд «Бешикташ» и «Бурсаспор», когда стадион уже опустел.