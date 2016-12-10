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У стадиона в Стамбуле произошел взрыв

Рядом со стадионом Бешикташ в Стамбуле произошел взрыв, передает «Би-би-си». По информации Associated Press, слышно было как минимум два взрыва.

Среди пострадавших — сотрудники полиции. Есть ли жертвы, пока не сообщается.

На место происшествия вызвана полиция. На фотографиях видно, что над стадионом идет дым. Полиция оцепила территорию взрыва.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек. Взрыв произошел снаружи стадиона.

Глава МВД сообщил, что сдетонировала начиненная взрывчаткой машина. По данным CNN Turk, целью атаки была полицейская машина, припаркованная рядом с ареной. NTV уточняет, что речь идет об автобусе для полицейских отрядов особого назначения.

Взрыв произошел после игры команд «Бешикташ» и «Бурсаспор», когда стадион уже опустел.

Теги:
взрыв, стамбул

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