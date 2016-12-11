По меньшей мере 13 человек стали жертвами взрыва на стадионе «Бешикташ», передает Reuters со ссылкой на источник в полиции. По данным турецкой редакции Al Jazeera, погибли 15 человек.

Как сообщает телеканал NTV, по меньшей мере 40 человек получили ранения. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил, что у стадиона сдетонировала начиненная взрывчаткой машина. Взрыв произошел рядом с припаркованным у стадиона автобусом для спецназа полиции.

Вскоре произошел второй взрыв — в парка в районе Долмабахче. Один из взрывов совершил смертник, отмечает Al Jazeera Turk. Также сообщалось, что после инцидента была слышна стрельба.

Министр транспорта Турции Ахмет Аслан назвал произошедшее терактом, то же самое заявил министр экономики Нихат Зейбекчи. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В числе погибших и пострадавших — в основном, сотрудники правоохранительных органов.

Возле стадиона «Бешикташ Водафон Арена» выставлено полицейское оцепление. Там дежурит несколько десятков машин скорой помощи и спецтранспорт полиции.