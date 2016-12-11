В результате теракта в Стамбуле погибли 29 человек, из них 27 являются сотрудниками полиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Кроме того, 166 человек пострадали. В Турции объявлен траур.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 40 раненых.

Накануне взрыв произошел в Стамбуле рядом с припаркованным автобусом для спецназа полиции у стадиона «Бешикташ Водафон Арена». Вскоре произошел второй взрыв — в парке в районе Долмабахче. Также сообщалось, что после инцидента была слышна стрельба.

Министр транспорта Турции Ахмет Аслан назвал произошедшее терактом, то же самое заявил министр экономики Нихат Зейбекчи.

Полиция Турции задержала десять человек по подозрению в причастности к нападению. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся.