Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил зарегистрировать иностранными агентами российский телеканал RT и агентство Sputnik из-за поддержки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США. Об этом он написал в статье для Washington Post.

В публикации Макфол рассуждает о том, как Россия могла повлиять на результаты выборов в США.

«Мы знаем, что подконтрольные российскому правительству СМИ, такие как RT и Sputnik, открыто агитировали за одного кандидата — Дональда Трампа. Sputnik даже использовал хэштег #CrookedHillary», — написал он.

В связи с этим он предложил обсудить, должны ли RT и Sputnik получать аккредитацию в качестве журналистов или признаваться иностранными агентами в соотвествии с законом.

В качестве примера влияния Москвы на президентскую кампанию в США экс-посол также приводит информацию о возможной причастности российских хакеров ко взлому серверов Демократической партии.

Макфол призвал провести глобальное расследование возможного вмешательства России в кампанию и проанализировать итоги выборов для того, чтобы на следующих выборах обезопасить процесс голосования выборщиков. Он назвал это вопросом национальной безопасности.

«Ранее я уже писал здесь, что правила игры для кандидатов в президенты должны быть изменены. Но такие обсуждения должны относиться ко следующим выборам, а по итогам этой кампании победил один кандидат. Победа есть победа», — отметил Макфол.

Как стало известно ранее, ЦРУ США считает, что Россия вмешалась в ход президентских выборов 2016 года, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Согласно секретному докладу управления, ряд лиц, связанных с российским правительством, снабжали сайт WikiLeaks тысячами украденных электронных писем из штаба Демократической партии США, в том числе — Хиллари Клинтон.

Вместе с тем авторы документы заявляют, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на это сообщение.

«Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака, — ред.) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории (США). Настало время двигаться дальше и “снова сделать Америку великой”», — говорилось в заявлении штаба.

Ранее члены палаты представителей Элайя Каммингс и Эрик Суолуэл внесли в Конгресс законопроект о создании независимой комиссии для расследования роли российского правительства в кибератаках, происходивших во время предвыборной кампании в США.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Российские власти отрицают причастность ко взломам.