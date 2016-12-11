Атаки боевиков на Пальмиру отбиты при поддержке российской боевой авиации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны России.

«Самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков», — сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в результате ударов в районе Пальмиры убиты более 300 боевиков, 11 танков и боевых машин пехоты, а также 31 автомобиль, оснащенный крупнокалиберными пулеметами.

Отмечается, что при атаке на город боевики применили бронетехнику, артиллерию и автомобили со смертниками.

Накануне сообщалось, что боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) вернулись в Пальмиру, освобожденную весной 2016 года.

Пальмира была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы. Через месяц в городе выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В выступлении также принял участие виолончелист и близкий друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.