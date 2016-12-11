Минобороны России завило об отбитой атаке боевиков на Пальмиру
Атаки боевиков на Пальмиру отбиты при поддержке российской боевой авиации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны России.
«Самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков», — сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, в результате ударов в районе Пальмиры убиты более 300 боевиков, 11 танков и боевых машин пехоты, а также 31 автомобиль, оснащенный крупнокалиберными пулеметами.
Отмечается, что при атаке на город боевики применили бронетехнику, артиллерию и автомобили со смертниками.
Накануне сообщалось, что боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) вернулись в Пальмиру, освобожденную весной 2016 года.
Пальмира была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы. Через месяц в городе выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В выступлении также принял участие виолончелист и близкий друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.