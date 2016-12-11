Вашингтон неоднократно выражал свое недовольство Токио относительно предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абе. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo cо ссылкой на дипломатические источники.

По мнению американской стороны, встреча Путина и Абе может ослабить давление на Россию со стороны стран «большой семерки». Однако Токио, как пишет Kyodo, проигнорировал эти возражения.

Напомним, визит российского лидера в Японию запланирован на 15-16 декабря. Владимир Путин посетит Нагато и Токио.

В начале сентября Путин заявил, Россия и Япония в территориальном споре вокруг Курил ищут решение, «при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», при этом речи «о каком‑то обмене, о каких‑то продажах» не идет.