Неизвестные напали на начальника отдела полиции города Отрадного в Самарской области Дмитрия Вашуркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«В ночь на 11 декабря начальник отдела МВД по городу Отрадному и его жена, вернувшись домой в частный дом в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, обнаружили четырех мужчин в масках, которые напали на них», — сказали в следственном управлении.

Сотрудник полиции пришел в сознание утром и вызвал бригаду скорой помощи, его жена скончалась.

«Потерпевший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У него травма головы», — отметила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Елена Шкаева.

На данный момент устанавливаются мотивы совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению.

Как сообщила Волк, по указанию министра внутренних дел Владимира Колокольцева для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.