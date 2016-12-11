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Количество жертв теракта в Стамбуле увеличилось до 38 человек

Политика

Число жертв двойного теракта в Стамбуле увеличилось до 38 человек. Об этом пишет Hyrriet со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Среди погибших 30 полицейских. 

По подозрению в причастности к теракту правоохранительные органы задержали 13 человек. Турецкие власти подозревают в совершении теракта  сторонников Рабочей партии Курдистана.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле погибли 29 человек. 

Накануне взрыв произошел в Стамбуле рядом с припаркованным автобусом для спецназа полиции у стадиона «Бешикташ Водафон Арена». Вскоре произошел второй взрыв — в парке в районе Долмабахче. Также сообщалось, что после инцидента была слышна стрельба.

Теги:
турция, теракт

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