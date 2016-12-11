В христианском соборном комплексе в Каире прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

При взрыве погибли 25 человек, 50 пострадали. Большинство погибших — женщины и дети.

Инцидент произошел в помещении одной из церквей, которая прилегает к главному кафедральному собору комплекса — церкви Святого Марка. Как утверждают очевидцы, бомбу внутрь пронесла женщина. После того как она вышла из храма, детонатор был приведен в действие, предположительно дистанционно.

Накануне теракт произошел в Турции, погибли 38 человек.