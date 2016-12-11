Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола зарегистрировать RT и агентство Sputnik в качестве иностранных агентов.

«По-моему, Макфол просто на нас обиделся. Мы его часто критикуем, критикуем справедливо, потому что мало мы знаем людей, которые будучи призванными налаживать отношения между двумя странами, умудрились внести столько личного вклада, чтобы эти отношения испортить», — говорится в заявлении Симоньян, опубликованном на сайте телеканала.

По её словам, Макфол «очень много сделал для того, чтобы взращивать антироссийскую истерию».

Ранее Майкл Макфол предложил задуматься о включении RT и агентства Sputnik в список иностранных агентов из-за поддержки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США. «Мы знаем, что подконтрольные российскому правительству СМИ, такие как RT и Sputnik, открыто агитировали за одного кандидата — Дональда Трампа. Sputnik даже использовал хэштег #CrookedHillary», — написал он.

В связи с этим он предложил обсудить, должны ли RT и Sputnik получать аккредитацию в качестве журналистов или признаваться иностранными агентами в соотвествии с законом.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Российские власти отрицают причастность ко взломам.