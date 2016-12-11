Режиссер Никита Михалков написал письмо Наине Ельциной, в котором объяснил свои критические заявления о «Ельцин Центре». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

«Я глубоко сожалею, что доставил Вам огорчение, но уверен, что Вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом. Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», — написал Михалков.

Режиссер также добавил, что, «действительно, лично из-за постоянных разъездов не был в «Ельцин Центре», но там работало несколько съемочных групп, специально туда отправленных, которые полностью отсняли все экспозиции, экспонаты, интерьеры, кафе, мнения людей и так далее».

«Повторюсь, я никогда не отрекался и не отрекусь от мною совершенного и сказанного, и продолжаю настаивать на том, что музей Бориса Николаевича Ельцина нужен, но нельзя его именем разрушать историческую правду, скрашивая это бесплатными посещениями, развлечениями и времяпрепровождением в прекрасных интерьерах «Ельцин Центра», в то же время внедряясь в неокрепшее сознание молодых людей ложным пониманием истории России», — заявил он.

Накануне вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина заявила, что «глубоко возмущена» словами режиссера Никиты Михалкова о том, что деятельность музея разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.

«Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к “Ельцин Центру,” ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в “Ельцин Центре”! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!», — заявила она.

Ельцина также напомнила, что работа по созданию «Ельцин Центра» велась «под непосредственным руководством попечительского совета, который на протяжении этих лет возглавляли главы президентской администрации – Сергей Нарышкин, Сергей Иванов, сейчас его возглавляет Антон Вайно».

Напомним, 9 декабря, режиссер Никита Михалков выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно. Кроме этого, в Центре, по мнению режиссера, «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».

Руководство «Ельцин Центра» сравнило выступление режиссера с прозвучавшей на заседании правления Союза писателей СССР в 1958 году фразой: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». На заседании рассмотривали дело писателя Бориса Пастернака, которого обвиняли в публикации за границей «антисоветского» романа «Доктор Живаго».