Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони принял предложение президента страны Серджо Маттареллы стать премьер-министром. Об этом сообщает издание Politico.

После встречи с главой государства глава МИД заявил, что «считает большой честью» данное предложение.

Джентилони пообещал в кратчайшие сроки сформировать новое правительство.

7 декабря премьер-министр Италии Маттео Ренци официально подал в отставку. Президент страны просил его отложить отставку до одобрения парламентом бюджета на 2017 год.

«Бюджет утвержден. Спасибо всем, и да здравствует Италия», — написал Ренци в твиттере.

Напомним, решение уйти с поста Ренци принял из-за того, что граждане страны не поддержали его предложение о конституционной реформе.

Референдум по конституционной реформе прошел в Италии 4 декабря. Против реформы высказались около 54–58% избирателей, поддержали — 42–46%.Проект референдума предусматривал масштабные реформы конституции Италии, в том числе, сокращение полномочий сената и полномочий областей страны, а также о ликвидации такой административной единицы как провинция.