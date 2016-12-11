Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило дело по факту нападения на дом начальника отдела полиции города Отрадного Дмитрия Вашуркина.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК.

В ночь на 11 декабря четверо мужчин в масках напали на начальника отдела МВД по городу Отрадному и его жену, когда семейная пара вернулась в свой дом в селе Смышляевка Волжского района Самарской области. Сотрудник полиции пришел в сознание утром и вызвал бригаду скорой помощи, его жена скончалась.

Для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область были командированы сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.

Это не первое нападение на дом полицейского в Самарской области. 24 апреля начальника ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пятерых членов его семьи убили в собственном доме в селе Ивашевка. Выжила только семилетняя племянница полицейского, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В убийстве семьи полицейского обвиняются Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов. В ходе расследования все они частично признали свою вину.