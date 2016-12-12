Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о существовании договоренности с президентом России Владимиром Путиным о невмешательстве в сирийский конфликт. Об этом он сообщил в интервью CBS.

По его словам, он встретился с Путиным сразу после начала российской операции в Сирии и заверил, что Израиль не будет вмешиваться в сирийский конфликт при определенных условиях.

«И я сказал: «Смотрите, вот что я делаю. Я не вторгаюсь в Сирию. Но в то же время, если Сирия попытается вторгнуться (в Израиль), если Иран попробует использовать Сирию для атаки на нас, мы это остановим», — заявил он.

Он добавил, что военные скоординировали между собой действия, «поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией». Нетаньяху назвал «дружескими» отношения между двумя странами, но отметил, что «незаменимым» союзником для Израиля являются США.

Израиль регулярно наносит авиаудары по сирийской территории и борется с группировкой «Хезболла», которую в стране считают террористической. На прошлой неделе израильские ВВС из воздушного пространства Ливана нанесли удар по военному аэродрому Мезза под Дамаском.