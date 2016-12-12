Захват боевиками сирийского города Пальмира стал возможным из-за продолжительных гуманитарных пауз. Об этом заявил генерал армии, начальник Генштаба вооруженных сил в 2004-2008 году Юрий Балуевский, передает Интерфакс.

По словам генерала, захват Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» говорит о просчётах в военном планировании, ведь российские военные должны были предвидеть такое развитие событий. Генерал добавил, что ему, как военному, тяжело понять необходимость введения продолжительных гуманитарных пауз.

«Понимаю, что надо обеспечивать безопасность населения, выводить его из-под огня. Но когда эти паузы длятся по неделям, и за эти недели восстанавливаются силы боевиков, у которых руки по локоть в крови, и их отпускают в том числе, как комментируют, и с личным оружием — вот этого я не понимаю», — сказал Балуевский.

«Какая бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры... Это неправильно. Так не должно быть. И мои коллеги, которые там есть — я тоже не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели — если это действительно так — что Пальмиру взяли?», — добавил генерал.

Захват боевиками ИГ Пальмиры Балуевский назвал «ударом по престижу», однако отметил, что не сомневается в том, что контроль над Пальмирой будет восстановлен.

Напомним, накануне стало известно, что боевики ИГ вернулись в Пальмиру. Сирийская армия покинула город. Как сообщали в Минобороны, российская авиация в течение ночи нанесла 64 воздушных удара по позициям боевиков.

Пальмира была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы. Через месяц в городе выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В выступлении также принял участие виолончелист и близкий друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.