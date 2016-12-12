Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закончила разбирательство по делу об избиениях активиста Ильдара Дадина в сегежской колонии. Об этом заявил замглавы ведомства Валерий Максименко, передает РИА Новости.

«Что же касается Дадина — то в его "деле" поставлена окончательная точка. Ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к нему незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявила, в возбуждении уголовного дела — отказано. И сейчас Дадин следует к новому месту отбывания наказания», — сообщил Максименко.

По его словам, сам Дадин в ближайшее время проинформирует родственников о новом месте своего пребывания.

«Могу добавить, что чувствует он себя хорошо, пребывает в бодром расположении духа, имеет завидный аппетит и усиленно питается. Безопасности его ничто не угрожает», — сказал замглавы ФСИН.

Также Максименко назвал безосновательными претензии правозащитников, которые прозвучали на встрече Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным.

«К сожалению, такие беспочвенные обвинения и несколько своеобразная интерпретация вводят в заблуждение наше общество, и самих правозащитников уводят от реальной работы, где они действительно могли бы решать проблемы содержания заключенных», — отметил он.

Следственный комитет ранее заявил, что в ходе доследственной проверки не нашел подтверждения словам активиста.

«К осужденному применялась физическая сила и специальные средства — наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником, и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором», — сообщили в СК.

Напомним, осенью супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее мужа избивают и пытают в колонии. В СМИ были опубликованы два письма Дадина, в которых он подробно описал ситуацию в сегежской колонии №7, в которой он отбывает наказание. Избиения проходили в первой половине сентябре, однако Дадину удалось связаться с супругой только в конце октября.

Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения.