Фонд «Петербургская политика» и холдинг «Минченко консалтинг» составили рейтинг «политической выживаемости» глав регионов и назвали губернаторов, которые могут потерять свои должности. С исследованием ознакомилась газета «Ведомости».

Худшую оценку экспертов – два балла — получили глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

Чуть более высокий балл (два с плюсом) получил губернатор Псковской области Андрей Турчак, губернатор Самарской области Николай Меркушин, а также Виктор Басаргин (Пермский край), Валерий Радаев (Саратовская область) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

Как отмечают эксперты, в прошлом году минимальную оценку получили всего три губернатора: экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, который ушел с занимаемой должности в феврале 2015 года, экс-глава Тверской области Андрей Шевелев, покинувший свой пост в марте 2015 года, а также Андрей Турчак.

Максимальную оценку в пять баллов получили «образцовые с точки зрения как экономики, так и политической управляемости» глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Последний в прошлом году получил в этом рейтинге четыре балла . Как отмечают эксперты, он «сумел сохранить проведение прямых выборов главы и предотвратить сокращение бюджетных ассигнований».

На «пять с минусом» эксперты оценили деятельность Дмитрия Овсянникова (Севастополь), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Алексея Дюмина (Тульская область) и Сергея Собянина (Москва).

Напомним, ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что управление президента по внутренней политике к следующему году подготовит для президента России Владимира Путина доклад об эффективности работы руководителей регионов. Сообщалось, что субъекты поделят на три категории: первая - где может потребоваться замена главы региона; вторая - чьей работой удовлетворены, третья - чью работу нужно дополнительно проанализировать.