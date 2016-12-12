Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела новое дело в отношении российского представительства американской корпорации Apple «Эппл рус» по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ремонта iPhone. Об этом сообщает газета «Ведомости».

ФАС начала расследование в отношении представительства Apple после жалобы владельца iPhone Дмитрия Петрова, пытавшегося починить дисплей телефона в авторизованном сервисном центре Apple. В центре ему предложили заменить телефон целиком, доплатив 22,2 тысячи рублей.

Как отмечает издание, по закону производитель должен обеспечить использование товара в течение десяти лет, что подразумевает поставку запчастей, а «вместо этого Apple фактически навязывает покупку нового аппарата со скидкой по цене, которая превышает стоимость замены экрана iPhone».

Ранее мужчина подавал иск по этому поводу в Басманный суд Москвы, который был отклонен. Из писем, отправленных Apple в Басманный суд, следует, что в России в 90% случаев при поломке технику Apple заменяют новой в авторизованных сервис-центрах, а при поломке дисплея это происходит в 100% случаев. В представительстве объяснили, что для замены дисплея нужно «большое и дорогостоящее» оборудование, которое получает доступ к ядру операционной системы iPhone по защищенной сети Apple.

Если вина «Эппл рус» будет признана, руководству грозит штраф до 20 тысяч рублей, а самой компании — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее ФАС возбудила дело против компании Apple из-за влияния на цену смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus на российском рынке. Поводом для расследования стало обращение гражданина, который сообщил об одинаковых ценах на данные модели у шестнадцати основных реселлеров.

В ответ в Apple заявили, что реселлеры самостоятельно устанавливают цены на продаваемую у них продукцию Apple. Сами ритейлеры также опровергли подозрения ФАС в ценовом сговоре и заявили, что цены устанавливаются на основе рыночной конъюнктуры.