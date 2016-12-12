Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. Об этом сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью журналу «Огонек».

«По расчетам бюджета, в 2017-м Резервный фонд будет исчерпан полностью, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния», — сообщила Голикова.

Однако, по ее словам, «радует» то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2017 году израсходуют 1,8 триллиона рублей, в 2019 году — 140 миллиардов рублей.

«Но есть и то, что беспокоит,— рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн рублей в год, что на 680 млрд больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам», — сказала глава Счетной палаты.

Голикова заметила, что российская экономика «полностью адаптировалась» к сформировавшимся условиям, однако тенденция дальнейшего роста или падения пока не ясна. Экономика демонстрирует колеблющуюся динамику, но, по словам главы СП, «едва-едва заметные сдвиги» в сторону роста все же видны.

Напомним, на прошлой неделе Госдума утвердила проект федерального бюджета на 2017–2019 годы. На финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется использовать 1,152 триллиона рублей из Резервного фонда и 659,6 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Правительство ожидает, что доходы бюджета будут расти в ближайшие годы, однако расходы в 2017 году значительно превысят доходы и составят 16 240,8 млрд, в 2018 году — 16 039,7 млрд, а в 2019 — 15 986,98 млрд.