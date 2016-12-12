Полиция задержала членов крупнейших хакерских группировок, которые совершали атаки на российские банки. Об этом сообщил официальный представитель Бюро специальных технических мероприятий (управление «К») МВД России Александр Вураско, передает ТАСС.

«Задержание этих двух группировок — знаковое событие, так как впервые в нашей практике были возбуждены уголовные дела по статье “Организация преступного сообщества”, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы», — сказал Вураско.

По его словам, одна из группировок «обладала возможностями нарушить функционирование банковской системы России»: они изготавливали скимминговое оборудование, вредоносное ПО, устройства класса «блэкбокс», позволяющие перехватывать контроль над банкоматами.

Также, по словам представителя ведомства, МВД принимало участие в разработке законопроекта об ужесточении наказания хакерам.

«В рамках ужесточения наказания предлагается передать статью 159.6 УК РФ — "Мошенничество в сфере компьютерной информации" — из состава мошенничества в состав ст. 158 УК РФ - "Кража". Кроме того, срок наказания за киберпреступления может составить до 5-10 лет лишения свободы», — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание программ для кибератак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России. Кабмин предлагает наказывать за «создание или распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации».