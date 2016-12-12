Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Россией по поводу Курильских островов. Об этом он рассказал на встрече с бывшими жителями южных Курил, сообщает агентство Kyodo.

«Я хочу провести переговоры на высшем уровне с позиции решимости положить конец территориальной проблеме», — сообщил глава правительства.

На этой неделе президент России Владимир Путин прилетит с официальным визитом в Японию. Ожидается, что российский лидер посетит Токио и префектуру Ямагути, родину предков Синдзо Абэ.

В начале сентября Путин заявил, Россия и Япония в территориальном споре вокруг Курил ищут решение, «при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», при этом речи «о каком‑то обмене, о каких‑то продажах» не идет.

По мнению главы государства, с 1956 года Россия и Япония не намного продвинулись в решении спорного вопроса, «во всяком случае, мы возобновили диалог на этот счет и договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу».

Напомним, территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянутся с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.