Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с РБК 390 тысяч рублей рублей в пользу «Роснефти» по иску о защите деловой репутации компании.

Суд также постановил удалить статью «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», ставшей предметом разбирательства, и дать опровержение. Также ответчиков обязали выплатить судебные издержки по 4524 рубля с каждого.

Глава юридической службы РБК заявил, что медиахолдинг будет обжаловать это решение.

«Присужденная сумма более адекватна, но мы все равно с ней не согласны, так как наша информация достоверна», — заявил «Новой газете» журналист Тимофей Дзядко.

«Суд вынес решение в рамках правового поля, мы очень рады, что решение не стало репрессивной мерой», — сказал «Новой» адвокат ответчиков Алексей Мельников.

Представители «Роснефти» удалились молча, от комментариев отказались.

Ранее представитель нефтяной компании в суде заявлял, что сумма иска «Роснефти» к РБК, составляющая 3,179 млрд рублей, соответствует лишь 0,49% от стоимости деловой репутации компании, и этот иск должен быть удовлетворен.

При этом защита журналистов РБК просила отказать в удовлетворении иска госкомпании, утверждая, что ущерб «Роснефти» не был причинен, а реальная цель иска — «причинение ущерба РБК и журналистам, которые действовали профессионально».

Также адвокат журналиста Максима Товкайло указал на то, что его подзащитному придется выплачивать долг в течение 2538 лет, что заведомо говорит о невыполнимости заявленных требований.

Ранее судья Болдунов отказался вызвать в качестве свидетеля пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева. Представители РБК указывали на то, что журналисты обращались к Леонтьеву за опровержением или подтверждением указанных в статье сведений, однако тот отказался беседовать с корреспондентом Людмилой Подобедовой.

Напомним, «Роснефть» подала иск о защите деловой репутации после публикации статьи «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP». В статье говорилось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин якобы обратился к правительству с просьбой ограничить права британской нефтяной компании BP в грядущей приватизации «Роснефти».

«Роснефть» заявила, что информация не соответствует действительности. Нефтяная компания настаивала на том, что сотрудничество с BP носит «стратегический, долгосрочный и доверительный характер» и обе стороны выражают удовлетворение уровнем взаимодействия и его результатами. В связи с этим, компания требовала взыскать с ответчика компенсацию причиненного вреда.

«Роснефть» ранее предоставляла суду заключение с обоснованием стоимости своей репутации, подготовленное Центром профессиональной оценки: согласно документу, реальных потерь нефтяная компания не понесла, а размер ущерба эксперты объясняют лишь потенциальным риском потери крупнейшего контрагента.